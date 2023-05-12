Pakistan'da mahkemeden Khan'ı serbest bırakma kararı

Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Imran Khan'ın 2 haftalık geçici kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Pakistan'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan Imran Khan, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy eşliğinde mahkeme binasına getirildi. İslamabad Yüksek Mahkemesi, Khan'ın 2 haftalık kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Dün Yüksek Mahkeme, eski başbakanın yargılandığı davada tutuklanmasını "hukuka aykırı" olarak nitelendirmiş, Khan'ın "derhal serbest bırakılmasını" emretmişti.

Imran Khan geçtiğimiz yılın Nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından iktidardan düşmüştü. Hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla "el-Qadir" davasında yargılanan Khan, 9 Mayıs'ta İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne ifade vermeye gelirken tutuklanmıştı. Khan'ın tutuklanmasının ardından destekçileri ülke genelinde sokaklara dökülmüştü. Şiddet olaylarına dönüşen protestolarda, polis ve göstericiler arasında çıkan olaylarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, en az 290 kişi ise yaralandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre gösterilerde en az 2 bin 500 kişi de gözaltına alındı. - İSLAMABAD