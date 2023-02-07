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Pakistan'da katliam gibi kaza: 30 ölü

3. Sayfa Haberleri

Pakistan'da katliam gibi kaza: 30 ölü

Pakistan'da yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile içerisinde 45 yolcunun bulunduğu otobüs uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan 3. Sayfa Haberler

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