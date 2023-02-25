Pakistan'da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı 3. Sayfa Haberleri Pakistan'ın Pencap eyaletinde 3 aracın karıştığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Pakistan'ın Pencap eyaletinde 3 aracın karıştığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Khan'ın Rukanpur bölgesi yakınlarındaki M-5 otoyolunda seyir halindeki bir kamyonet, yolcu otobüsü ile çapıştı. Arkadan gelen başka bir araç da otobüse çarptı. Bölge polisi Rizwan Umar Gondal, feci kazada 13 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSLAMABAD Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pakistan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Pakistan'da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.