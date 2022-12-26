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Pakistan'da iki bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Pakistan'da iki bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinden farklı yer ve zamanda düzenlenen iki bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinden farklı yer ve zamanda düzenlenen iki bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Pakistan'da iki bombalı saldırı düzenlendi. Belucistan eyaletinde yer alan Quetta ve Kohlu'da düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Quetta'da karakol yakınında meydana gelen patlamada, aralarında 1 çocuğunda bulunduğu toplam 4 kişinin yaralandığı, Kohlu'daki patlamada ise 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişi de yaralandığı bildirildi.

Yetkilier, Kohlu'daki saldırıda el yapımı patlayıcı (EYP) kullanıldığını aktararak, 5 yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Güvenlik güçleri, patlamaların meydana geldiği bölgeleri güvenlik kordonu altına aldı. Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove, saldırıları şiddetle kınayarak, eyalette güvenliğin artırılması talimatını verdi. Patlamalarla ilgili soruşturmalar devam ederken, saldırıları henüz üstlenen olmadı. - BELUCİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan 3. Sayfa Haberler

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