Pakistan'da iki aşiretin kömür kavgası: 15 ölü

Pakistan'da iki aşiret arasında kömür madeni nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 15 kişi öldü.

Pakistan'da bugün Sunny Khel ve Zarghun Khel aşiretleri arasında kömür madeninin mülkiyeti nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Olayda 15 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar da oldu. Polis Munawar Khan, aşiret üyelerinin tüfeklerle uzun süre çatıştıklarını belirterek çatışma sırasında olay yerine gelen güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığını ifade etti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çatışan iki aşiretin, 2019 yılından bu yana kömür madenlerinin mülkiyeti için mücadele ettiği öğrenildi. - PEŞAVER