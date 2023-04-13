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Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı

Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından fabrikanın bazı kısımlarında çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yangına müdahale eden 4 itfaiyecinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralılar arasında 11 itfaiyeci ve 2 sivilin bulunduğu belirtilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldıkları aktarıldı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan İtfaiye Karaçi 3. Sayfa Haberler

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