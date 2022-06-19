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Pakistan'da enflasyon protestosu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri, ülkede yükselen enflasyonu protesto etti.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri, ülkede yükselen enflasyonu protesto etti.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri birçok kentte sokağa indi. Ülkedeki yükselen enflasyonu protesto eden göstericilere, Khan görüntülü olarak hitap etti. Eski Başbakan Khan, mevcut hükümetin halkını veya ülkenin geleceğini umursamadığını belirterek, Pakistan ekonomisinin "tehlikede" olduğunu aktardı.

Hükümetinin ABD komplosu ile devrildiği iddiasını yineleyen Khan, PTI iktidardan indirilirse ülkenin harap olacağı ve gelen hükümetin onu kurtaramayacağı konusunda "tarafsızların" uyarıldığını sözlerine ekledi. Khan, "Koalisyon hükümetinin sadece kendilerini kurtarmak için ulusun geleceğini tehlikeye attığını" ifade ederek, hükümetin kendisini iktidarda tutmak için kurumları yok ettiğini iddia etti.

(Abid Mazhar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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