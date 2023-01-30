Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59'a yükseldi

Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a, yaralı sayısı ise 157'ye yükseldi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde Pakistan Taliban'ı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında can kaybı arttı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a, yaralı sayısının ise 157'ye yükseldiği açıklandı. Lady Reading Hastanesi (LRH) Sözcüsü Mohammad Asim, ölü ve yaralı sayısını doğruladı. Camide arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, şehirdeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

Öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda caminin çatısının çökerken, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Saldırıda, caminin imamı Sahibzade Noor Ul Amin'in de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, intihar bombacısının ön saflara geçerek kendini patlattığını aktardı.

Yetkililer, saldırganın güvenli bir bölgede bulunan camiye nasıl üzerinde bomba ile girdiğini tespit etmeye çalışırken, saldırganın polislerin yaşadığı konut bölgesinde ikamet etmesinden endişe edildiğini belirtti. Saldırı sırasında camide 300 ila 400 polisin bulunduğu ifade edilmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının düzenlendiği Peşaver'e gelerek yaralıları ziyaret etti. - PEŞAVER