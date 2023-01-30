Pakistan'da camide intihar saldırısı: En az 50 yaralı 3. Sayfa Haberleri Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucu en az 50 kişi yaralandı. Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucu en az 50 kişi yaralandı. Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide intihar saldırısı düzenlendi. Camide öğle namazı kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucun en az 50 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar, Lady Reading Hastanesi'ne sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle caminin içinde büyük hasar meydana geldi. - PEŞAVER Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pakistan 3. Sayfa Haberler

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