Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi yaralandı. - Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı İSLAMABAD - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Quetta şehrinde bombalı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer olayda 8 kişinin yaralandığını ve yaralıların Quetta Sivil Hastanesine kaldırıldığını bildirildi. Polia, patlamada güvenlik görevlilerinin hedef alındığını belirtti. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde geçtiğimiz salı günü polislerin bulunduğu camiye düzenlenen intihar saldırısında 100 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pakistan 3. Sayfa Güncel Haberler

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