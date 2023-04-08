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Pakistan'da bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Pakistan'da bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin bulunduğu araca düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin bulunduğu araca düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin bulunduğu araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker ise yaralandı. Hayatını kaybeden askerlerin Naib Subedar Hazrat Gul (37) ve Sepoy Nazir Ullah Mehsud (34) oldukları açıklanırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan 3. Sayfa Haberler

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