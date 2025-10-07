Haberler

Pakistan'da Binlerce Kişi İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Pakistan'ın Karaçi kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıldır süren saldırılarına karşı binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular arasında kadın ve çocuklar da yer alırken, Filistinlilerle dayanışma mesajları taşıdılar.

Pakistan'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıldır devam eden saldırılarını protesto etti.

İsrail'in, Filistin'e yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının üzerinden 2 yıl geçti. Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını protesto etti. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu protestocular, ellerinde Hamas liderlerinin fotoğraflarını ve Filistinlilerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten dövizler taşıdı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
