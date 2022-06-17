Pakistan'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem başkent İslamabad da dahil olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent İslamabad başta olmak üzere Peşaver, Hayber-Pahtunhva ve Rawalpindi gibi bölgelerde hissedilen depremde, halk sokaklara döküldü. Pakistan Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 14.23'te meydana gelen depremin merkez üssü Afganistan ve Tacikistan sınırı olarak belirtildi. Derinliği 218 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can kaybı kaydedilmedi.

(Abid Mazhar /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa