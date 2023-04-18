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Pakistan'da 20'den fazla tır toprak altında kaldı: 2 ölü

Pakistan'da 20'den fazla tır toprak altında kaldı: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde meydana gelen heyelanda 20'den fazla tır toprak altında kaldı.

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde meydana gelen heyelanda 20'den fazla tır toprak altında kaldı. En az 2 kişi hayatını kaybederken, bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde, Afganistan sınırındaki Torkham sınır kapısı yakınlarında şiddetli fırtına sırasında toprak kayması meydana geldi. Yoldaki 20'den fazla tır toprak altında kaldı. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, faciada 2 Afganistanlının hayatını kaybettiği belirtildi. Ağır iş makineleriyle arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ölü sayısının artabileceği aktarıldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Pakistan Fırtına 3. Sayfa Haberler

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