Pakistan Büyükelçisi'nden yangın felaketi sonrası Bolu'ya dayanışma ziyareti

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Facianın ardından Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, bölgeye gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Junaid, taziyelerini iletmesinin ardından hayatını kaybedenler için Fatiha suresini de okudu.

"TÜM PAKİSTAN DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDE"

Pakistan ve Türkiye'nin her koşulda birbirini destekleme konusunda muhteşem bir geçmişe sahip olduklarını belirten Junaid, "Kalplerimiz birlikte atıyor. Tüm Pakistan milleti bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindedir" diye konuştu.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Büyükelçi Junaid, AFAD Başkanı Vali Okay Memiş tarafından olay ve durumu kontrol altına almak için yapılanlar hakkında bilgilendirildi. Vali Okay Memiş, büyükelçiye dayanışma ziyareti için ve Pakistan milletine bu acılı zamanda Türkiye'nin yanında olduğu için de teşekkür etti.