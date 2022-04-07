Paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da jandarmanın takibi sonucu paketler halinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edilen T.G.'yi takibe aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri T.G.'nin evine operasyon düzenledi. Evde ve evin eklentilerinde yapılan aramada paketler halinde ve poşet içinde satışa hazır 380 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili T.G. gözaltına alınarak İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.