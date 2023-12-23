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Paket servis götürürken kaza yapan genç hayatını kaybetti

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Gaziantep'te çiğköfte paket servisi yaptığı esnada kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, refüje çarparak savruldu.

Gaziantep'te çiğköfte paket servisi yaptığı esnada kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, refüje çarparak savruldu. Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işlettiği çiğköfte dükkanında elemanı olmadığı gerekçesiyle paket servisine çıkan 21 yaşındaki Mehmet Şakir Paksoy, yağış nedeniyle kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarparak savrulurken Paksoy ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Şakir Paksoy'u ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 21 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Paksoy'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Şehitkamil Gaziantep Motosiklet Hastane Ölüm Soruşturma Kaza 3.Sayfa Haberler

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