Özgür Özel'e Saldırının Öncesi Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şahsın saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tören çıkışı AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki saldırıdan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tengioğlu'nun otelde çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar görüldü.

Yemek kartı alamadığı için saldırmıştı saldırıdan önce çay içip sohbet etmiş

66 yaşındaki Tengioğlu, ilk ifadesinde, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." açıklamasında bulunmuştu. Saldırgan Tengioğlu saldırıdan sonra olay yerinde bulunanlar tarafından darp edilmiş, ardından gözaltına alınmıştı. Saldırganın Özel'e saldırmadan önce kaldığı otelde çay içtikten sonra resepsiyonistle sohbet ettiği anlar otelin güvenlik kamerasına yansıdı.