Özgür Özel'e Saldıran Zanlı Gözaltına Alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S. T. isimli zanlı, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü
İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı S. T. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü. İlk ifadesi alınan zanlı, buradan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - 3.Sayfa