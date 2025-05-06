Özgür Özel'e Saldıran Kişi Adına Provokatif Paylaşım Yapan Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'e saldıran kişi adına sosyal medya hesabı açıp provakatif paylaşımlar yapan bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" dedi. - ANKARA