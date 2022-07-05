Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, adalete güvendiğini belirterek, "Ben adalete inandığım, hep adalete güvendiğim, onlarla yürüdüğüm için sonuna kadar sabırla bekledim" dedi.

Konya'da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluğunun devam etmesine karar verilirken, cezası da 10 yıl 10 aya düşürüldü. Duruşma sonrasında açıklama yapan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, "Ben adaletime inanıyordum. İşin gerçeği güveniyordum. Hiçbir zaman belgesiz yani delilsiz kimselere konuşma yapamadım, yapmadım da. Çünkü devletimin elinde dosyalarda her şey mevcuttu, görüyordu, biliyordu. Onlar bildiği, ben adalete inandığım, hep adalete güvendiğim, onlarla yürüdüğüm için, sonuna kadar sabırla bekledim. Tutukluluğunun devamına olduğunu biliyorum. Cezaevine sevk edildi. Tekrar tutuklu yatacak cezaevinde. Tahliye diye bir şey olamaz. Mümkünatı yok ortada bir can gitmiştir" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa