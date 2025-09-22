Özgür Çelik'in Arasında Bulunduğu 26 Sanığın Davası Ertelendi

Görevinden uzaklaştırılan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 26 sanığın, adliye önünde 'polise mukavemet ettikleri, tekme ve yumruklarla saldırdıkları' iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi.

Görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 26 sanığın, 31 Ocak 2025 tarihinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde 'polise mukavemet ettikleri, tekme ve yumruklarla saldırdıkları' iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 9 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek olmak amacıyla izleyici olarak katıldı.

"Düştüğümde durmadılar, üstümden geçmeye devam ettiler"

Duruşmada müşteki olarak ifade veren kadın polis memuru M.Y., "Oradaki topluluğu tam olarak isim isim söyleyemem. O gün ikazlarımız oldu ancak uymadılar. Üzerimize güç uygulamaya devam ettiler. O sırada arbede çıktı. Arka tarafa geçmeye çalıştılar. Biz kalkanlarla sıra oluşturduk, onlar geçmeye çalıştı. Arbede yaşanırken ben düştüm. Düştüğümde durmadılar, üstümden geçmeye devam ettiler. O sırada meslektaşlarımın yardımıyla kalktım. Kalkana baskı yaptılar, arka tarafa geçebilmek için. Elimdeki kalkan kırıldı. O sırada kolumda bir ağrı hissettim. Meslektaşlarımın yardımıyla yolun sağ tarafına geçirildim. O esnada müdahale hala devam ediyordu. Ben kolumdaki ağrı devam ettiği için hastaneye gittim. Hastanede yapılan röntgen sonucunda kolumda kırık olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, savunması alınmamış olan sanıkların savunmalarının alınması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5 polis memuru 'müşteki', aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin de arasında olduğu toplanan kalabalığa ekiplerce dağılmaları konusunda uyarı yapılarak dağılmaları amacıyla müzakere yapıldığı, şüphelilerin güvenlik güçlerince oluşturulan hattı itmek, tekme ve yumruk ile saldırmak suretiyle mukavemet ederek dağılmamakta ısrar ettikleri anlatıldı.

1 polis memurunun yarasının 'kemik kırığı' şeklinde olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri, vurmak, tekmelemek, yumruk atmak, iteklemek suretiyle müşteki polis memurlarını yaraladıkları,, çağrı üzerine toplanan ve birlikte hareket ettiği anlaşılan şüphelilerin müşterek fail oldukları ve kamu görevlisi polisin görevini yapmaya engel olmak amacıyla cebir kullandıkları ve yaralan müşteki polis memuru M.Y.'nin yarasının kemik kırığı şeklinde olduğuna dair rapor hazırlandığı kaydedildi.

Binlerce liralık zarar tespiti

İddianamede ayrıca, 12 adet çevik kuvvet boy kalkanı ve 2 adet personel kaskının zarar gördüğü, zarar tespit tutanağına göre çevik kuvvet boy kalkanlarının maliyetinin bin 920 euro, kaskların ise 4 bin lira olduğu ifade edildi.

15 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 26 şüphelinin 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 3 yıl 8 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL