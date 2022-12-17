Özel Harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat 3. Sayfa Haberleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 540 özel harekat personelinin 3 gün süren tatbikatı polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 540 özel harekat personelinin 3 gün süren tatbikatı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uçak, metro, gemi ve arazide tatbikat yapıldığı görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ekipleri alınan eğitimler doğrultusunda geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, 540 personelin katılımıyla 3 gün 54 saat sürdü. Tatbikatta, uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, kapalı silahlı teröristle özel operasyon köpek destekli müdahale, tabanca parkuru atışları, keskin nişancı atışları, poligonda arazi parkuru, otobüs operasyonu yer aldı. Tatbikat polis kamerasında Özel harekat polislerinin nefes kesen tatbikatı aynı zamanda polis kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, uçağa, metroya, gemiye ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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