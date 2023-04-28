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Özel Harekat destekli operasyonda hırsızlıktan aranan 4 kişi yakalandı

Özel Harekat destekli operasyonda hırsızlıktan aranan 4 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de Özel Harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan aranan 4 kişi yakalandı.

Kayseri'de Özel Harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan aranan 4 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle kentte suç oranlarının azaltılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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