Özel harekat destekli operasyonda 4 kişi yakalandı Kayseri'de Özel Harekat polislerinin de desteği ile yapılan operasyonda aranan 4 şahıs yakalandı.

Özel harekat destekli operasyonda 4 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de Özel Harekat polislerinin de desteği ile yapılan operasyonda aranan 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle kentte suç oranlarının azaltılması amacı ile operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.