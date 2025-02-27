Özel güvenlik personellerine polisten eğitim

Afyonkarahisar'da hastanelerde görev yapan özel güvenlik personellerine polis tarafından 'Genel Kolluk, Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN)' hakkında eğitim verildi.

KAAN uygulaması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Ali Ünlü Konferans Salonunda hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliği uzman personelleri tarafından verilen eğitimde özeli güvenlik görevlilerin çok sayıda konu anlatıldı. Eğitim çalışmasında özel güvenlik hukuku, genel kolluk ilişkileri, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmetleri

ve uyuşturucu madde bilgileri konularında eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR