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Özel Güvenlik Görevlisi Suçun İşlenmesini Engelledi

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İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) sayesinde Bolu'da bir fabrikada görev yapan özel güvenlik, suçun işlenmesini engelledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından suçüstü yapılan şahıslar gözaltına alınırken, özel güvenlik görevlisine ise teşekkür belgesi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) sayesinde Bolu'da bir fabrikada görev yapan özel güvenlik, suçun işlenmesini engelledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından suçüstü yapılan şahıslar gözaltına alınırken, özel güvenlik görevlisine ise teşekkür belgesi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında KAAN projesi hayata geçirildi. Genel Kolluk - Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) uygulama şeklinde telefonlara yükleniyor. Özel güvenlik görevlileri, yaşanan olumsuz bir durumu anlık olarak polis ve jandarma ekiplerine bildirebiliyor. Bolu'da bulunan bir fabrikada çalışan özel güvenlik Halil Karabatak da KAAN uygulaması üzerinden verdiği bildirim ile bir suçun aydınlatılmasında yardımcı oldu. Bolu Valiliği, Halil Karabatak'a, Özel Güvenlik Haftası kapsamında teşekkür belgesi verdi. Teşekkür belgesi takdimini Bolu Valisi Erkan Kılıç yaptı. Programa Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı da katıldı.

KAAN uygulamasına dikkat çeken Kılıç, "Bu suçla mücadelede bize verdikleri destek çok önemli. Bunu da İçişleri Bakanlığımız mobil bir uygulamayla özel güvenlik görevlilerinin suç işlenmesini önleme amaçlı buradan bildirimde bulunma durumları söz konusu. Tabi emniyetinde toplum destekli polislik faaliyetleri var. Suçun azaltılmasında bize çok fayda veriyor. Bunun yanında KAAN uygulaması da aynı şekilde önemli katkılarda bulunuyor. Bunun büyük bir örneğini ilimizde gördük" ifadelerini kullandı.

Kılıç, işlenen suçun aydınlatıldığı, suçluların yakalandığını ifade etti. Şahısların işlediği suça ilişkin bilgiler ise gizli tutuldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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