Özel gereksinimli çocuklar jandarma narkotik köpeği 'Tobik'i çok sevdiler - Haberler

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Özel gereksinimli çocuklar jandarma narkotik köpeği 'Tobik'i çok sevdiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Özel gereksinimli çocuklar jandarma narkotik köpeği 'Tobik'i çok sevdiler

Bilecik eğitim gören özel gereksinimli çocuklar jandarma narkotik köpeği 'Tobik'i severek, mama verdiler.

BİLECİK (İHA) - Bilecik eğitim gören özel gereksinimli çocuklar jandarma narkotik köpeği 'Tobik'i severek, mama verdiler.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı çalışanı bay-bayan jandarma personeli Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören zel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi. Merkezde eğitim gören çocuklara jandarma personeli balon, çocuk dergisi, çikolata ikram etti. Onlar birlikte çocuk dergisi okuyan jandarma personeli dünyaya kattıkları güzelliklerin farkındayız ve her zaman yanlarında oldukları söylediler.

Öte yandan özel gereksinimli çocuklar ekipler tarafından Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen jandarma narkotik köpeği 'Tobik'i severek, ona mama verdiler. - BİLECİK

Özel gereksinimli çocuklar jandarma narkotik köpeği 'Tobik'i çok sevdiler

Özel gereksinimli çocuklar jandarma narkotik köpeği 'Tobik'i çok sevdiler

Özel gereksinimli çocuklar jandarma narkotik köpeği 'Tobik'i çok sevdiler

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rehabilitasyon Merkezi, Narkotik, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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