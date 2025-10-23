Haberler

Samsun'da Okulda Yaralama Olayı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ortaokulda özel eğitim gören 6. sınıf öğrencisi, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencisini sırtından makasla yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Mete Yahşi Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitim programında yer alan 6. sınıf öğrencisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisine elindeki makasla vurdu. Sırtından yaralanan öğrenci, ilk müdahale okulda yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari ve adli inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
