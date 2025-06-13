Özdilek Park'ta Yangın Paniği

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Özdilek Park'ta Yangın Paniği
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Bursa'daki Özdilek Park'ta vatandaşların serinlemek için gittiği alanda yangın paniği yaşandı. Araç park alanından yükselen alevler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Özdilek Park'ta yangın paniği

BURSA - Bursa'daki sıcak havadan kaçan vatandaşlar, Özdilek Park'ın yeşilliklerinde serinlerken alevlerle burun buruna geldi.

Bursa'da vatandaşların serinlemek için gittiği parkta, geceleri burnundan geldi. Bunaltan sıcak havada evde oturmak istemeyen vatandaşlar, İstanbul yolundaki Özdilek Park'a akın etti. Çimler üzerinde serinlemek isterken, araçlarını park ettikleri alandan dumanlar yükselmeye başladı. Biranda otomobillerin arasından yükselen alevleri görenler koşuşturmaya başladı.

Kısa süre yaşanan paniğin ardından alevler, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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