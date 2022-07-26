Özbekistan'da Türk teknolojisiyle bin 200 işçi kapasiteli fabrika kuruldu

Özbekistan'da Türk teknolojisiyle bin 200 işçi kapasiteli tekstil fabrikası kuruldu.

Dünyanın en büyük pamuk üreten ülkelerinden biri olan Özbekistan'a Türk teknolojisi temel alınarak tekstil fabrikası kuruldu. Özbekistan'ın Buhara vilayetinin Şafirkan ilçesinde kurulan fabrikanın bin 200 çalışana iş imkanı sağlayacağı belirtildi. Japonya'dan ithal edilen 660 modern dikiş makinesinin yanı sıra gerekli diğer ekipmanların satın alındığı işletmeye yaklaşık 23 milyon lira yatırım yapıldı. Projenin toplam maliyetinin ise 82 milyonu bulduğu öğrenildi.

Yılda 1 milyon 100 bin parça giysi üretmeyi planlayan Özbek firma, bu ürünlerin yüzde 70'ini yerel pazarda satmayı, yüzde 30'unu ise ihraç etmeyi planlıyor. - TAŞKENT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa