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Ozan Güven'in darp davası devam ediyor

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Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hapis cezası talep edilen davada Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, Bulutsuz'un yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı ve anksiyete bozukluğu geliştiği belirtildi. Mahkeme, taraflara rapora karşı beyanda bulunabilmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven'in yargılanmasına devam edildi. Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Bulutsuz'da olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği, yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi. Mahkeme, taraflara rapora karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiği, rapora göre Deniz Bulutsuz'da, 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi. Raporda ayrıca, Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden fark edilmediği ve yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı kaydedildi.

Mütalaa için dosyanın Savcılığa gönderilmesini talep etti

Duruşmada Bulutsuz'un avukatı, söz konusu raporun iddianamede tanımlanan eylemleri 'kasten yaralama' açısından teyit etiğini söyledi. Ayrıca, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesini talep etti.

Güven'in avukatı ise raporu ayrıntılı inceleyebilmek için mahkemeden süre talep etti.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna karşı taraflara beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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