Özalp'te tandır evi yangını
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Van'ın Özalp ilçesindeki bir tandır evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Van'ın Özalp ilçesindeki bir tandır evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi Küme Evler bölgesinde meydana geldi. M. Necip Özlü'ye ait tandır evinde çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa