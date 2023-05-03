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Özalp'te tandır evi yangını

Özalp'te tandır evi yangını

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Özalp ilçesindeki bir tandır evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Özalp ilçesindeki bir tandır evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi Küme Evler bölgesinde meydana geldi. M. Necip Özlü'ye ait tandır evinde çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Özalp Van 3. Sayfa Haberler

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