Öz Oğlunu 25 Bıçak Darbesi ile Öldüren Baba Tutuklandı

Öz Oğlunu 25 Bıçak Darbesi ile Öldüren Baba Tutuklandı
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Antalya'da, tartıştığı oğlunu 25 bıçak darbesiyle öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece 'Altsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öz oğlunu 25 bıçak darbesi ile öldüren baba altsoyu kasten öldürme suçundan tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da konuşmak için çağırdığı oğlu ile arasında çıkan tartışmada öz evladını 25 bıçak darbesi ile öldüren baba çıkarıldığı mahkemece "Altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 sokak üzerinde dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, komşularının şikayeti üzerine oğlu Barış Tolaman ile evlerinin yakınındaki boş arazide buluşan baba Ali Tolaman arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken Ali Tolaman öz oğlu Barış Tolaman'ı 25 bıçak darbesi ile bıçakladı. Kavga sesleri üzerine olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar yerde kanlar içerisinde bulduğu 25 yaşındaki genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Barış Tolaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba tutuklanarak cezaevine gönderildi

Savcılık, Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından talihsiz gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, baba Ali Tolaman ise kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Tolaman sağlık kontrolünden geçirilirken gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip içip etrafa saldırıyordu" şeklinde cevap verdi. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından Ali Tolaman çıkarıldığı mahkemece "Altsoyu kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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