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Oyuncak bisikletten uyuşturucu çıktı, Şişli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

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Şişli'de yapılan operasyonda oyuncak bisikletten uyuşturucu çıktı. Narvas Operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise marihuana ve taş kokain ele geçirildi.

Oyuncak bisikletten uyuşturucu çıktı

Şişli'de uyuşturucu tacirlerine "Narvas Operasyonu": 2 gözaltı

İSTANBUL - Şişli'de, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 110 gram paketlenmiş mariuhana,, 39 parça satışa hazır 107 gram mariuhana, 5 parça satışa hazır 4 gram taş kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmının ise oyuncak bisikletten "bu kadarına pes" dedirtti.

Haklarında uyuşturucu ticareti başta olmak üzere, farklı suçlardan kayıtları bulunan iki şahsa yönelik Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından "Narvas Uygulaması" kapsamında operasyon düzenlendi.

Oyuncak bisikletten uyuşturucu çıktı

Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.K ve Y.Y.Y isimli iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramada; 110 gram paketlenmiş mariuhana,, 39 parça satışa hazır 107 gram mariuhana, 5 parça satışa hazır 4 gram taş kokain, 9 bin 305 lira ile 300 dolar para, 1 adet cep telefonu, hassas terazi ve narkotik madde paketleme malzemeleri ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı ise oyuncak bisikletten çıktı. Bisiklette oturan kısmı kaldıran polis uyuşturucuyu buldu. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y.Y ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane operasyon Şişli Cezaevi Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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