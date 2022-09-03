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Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı

3. Sayfa Haberleri

Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı

Bartın'da durdurulan ve arama yapılan araçta oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Bartın'da durdurulan ve arama yapılan araçta oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Gölbucağı Mahallesinde durdurulan şüpheli araçta arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği SİS'in de katıldığı aramada oyuncak bebek içerisine gizlenmiş şekilde 5 parça halinde toplamda 4,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Tragger Bartın 3. Sayfa Haberler

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