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9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oyun oynadığı odanın penceresinden düşen 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oyun oynadığı odanın penceresinden düşen 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 5'inci kattaki evlerinin odasında, pencerenin kenarındaki yatakta oyun oynayan yabancı uyruklu S.D. (9) dengesini kaybederek yere çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı S.D.'yi ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği binada inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

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