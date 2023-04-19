Oyun oynarken bahçe korkuluğu çenesine saplandı Bursa Orhangaz ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bir evin bahçe kapısının üzerinden atlamaya çalışan 10 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğun çenesine bahçe kapısının üstündeki demir korkuluk saplandı.

Oyun oynarken bahçe korkuluğu çenesine saplandı

BURSA - Bursa Orhangaz ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bir evin bahçe kapısının üzerinden atlamaya çalışan 10 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğun çenesine bahçe kapısının üstündeki demir korkuluk saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması ile küçük kızın çenesine saplanan demir korkuluk çıkarıldı, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.00 sıralarında Orhangazi'de Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Suriye uyruklu olduğu belirlenen Hala A. isimli 10 yaşındaki bir çocuk cadde üzerindeki bir evin bahçesine kaçan topunu almak için demir parmaklığa tırmandı. Bu esnada dengesini kaybeden Hala A. demir kapı üzerinde bulunan demir korkuluğun üzerine düştü.

Demir korkuluk çenesine saplandı

Hala A. düşmesi ile demir korkuluk çenesine saplandı. Çocuğun acı feryatlarını duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir vatandaşın getirdiği demir keseceği ile demiri kestikten sonra 10 yaşındaki çocuğun çenesine saplanmış demiri çıkardı. Ambulansa taşınan yaralı çocuk Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.