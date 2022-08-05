Oyun oynarken ayağına kurşun isabet etti Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından gelen kurşunla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından gelen kurşunla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Evlerini önünde oyun oynayan 15 yaşındaki M.E.A. Suriye'nin Resulayn kentinden geldiği öne sürülen kurşunla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Suriye 3. Sayfa Haberler

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