'Oyun konsolu satıyoruz' diyerek 260 bin TL dolandırdılar Kayseri'de sahte rumuz ve isimlerle oyun konsolu satış ilanı vererek 19 ilde vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandıKAYSERİ Kayseri'de, sahte rumuz ve isimlerle oyun konsolu satış ilanı veren, paketlenme anına ait görüntülere...

'Oyun konsolu satıyoruz' diyerek 260 bin TL dolandırdılar

Kayseri'de sahte rumuz ve isimlerle oyun konsolu satış ilanı vererek 19 ilde vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı

KAYSERİ Kayseri'de, sahte rumuz ve isimlerle oyun konsolu satış ilanı veren, paketlenme anına ait görüntülere dışarıdan kendileri ses montajı yaparak ve mağdurların bizzat ismini söyleyerek 19 ilde çok sayıda vatandaşı dolandıran 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya uygulamaları üzerinden farklı rumuz ve isimler kullanarak oyun konsolu satış ilanı veren 3 kişi, uygulamalar üzerinden mağdurlarla irtibat sağladı. Şüpheliler, anlaşma sağlandıktan sonra mağdurları ikna ekmek amacıyla daha önceden kargoda gönderimi için paketlenen oyun konsolu paketlenme anına ait görüntülere kendileri ses montajı yapıp, mağdurların isminin söylendiği video görüntülerinin yolladı. Bu yöntem ile mağdurları ikna eden şüpheliler, hesaplarına para geldikten sonra telefonları engelleyerek ürün göndermedi. Şikayetler üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin 19 farklı ilde çok sayıda vatandaşı benzer yöntemleri kullanmak suretiyle dolandırdığını ve 260 bin TL haksız kazanç sağladıklarını tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.C., S.O. ve K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.