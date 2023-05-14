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Oy kullanmaya giden çift kazada yaralandı

Oy kullanmaya giden çift kazada yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'da oy kullanmaya giden aile, trafik kazası geçirdi.

Erzurum'da oy kullanmaya giden aile, trafik kazası geçirdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Ali Ravi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında oy kullanmaya giden çiftin bulunduğu ticari araç ile kavşağa kontrolsüz giren otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada oy kullanmaya gittikleri öğrenilen çift yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede tedbir amaçlı olarak temizlik çalışması yaptı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakutiye Tragger Erzurum 3. Sayfa Haberler

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