Oy kullanmaya giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da oy kullanmaya giden aile trafik kazası geçirdi. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçesine Ali Ravi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında eşiyle birlikte oy kullanmaya giden ticari araç ile kavşağa kontrolsüz giren otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada oy kullanmaya gittikleri öğrenilen iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede tedbir amaçlı olarak temizlik çalışması yaptı.