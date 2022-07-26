Oturduğu sandalyeden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Manisa'nın Demirci ilçesinde oturduğu sandalyeden düşerek ağır yaralandı. Manisa'nın Demirci ilçesinde oturduğu sandalyeden düşerek ağır yaralandı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı İmrenler Mahallesinde 19 Temmuz gece yarısı evindeki sandalyede otururken bir anda dengesini kaybeden Ramazan Akgül (85) isimli yaşlı adam dengesini kaybederek yere düştü. Sandalyeden düşme sonucu ağır yaralanan Ramazan Akgül Demirci Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik amacı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yaşlı adamın bugün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmesi sebebi ile vefat ettiği açıklandı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Devlet Hastanesi İmrenler Demirci Manisa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Oturduğu sandalyeden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.