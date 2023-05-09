Otoyolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, otoyolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya ağır yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün açılan Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şeritli yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya yola atıldı. Yola atılan yayayı fark etmeyen 59 AHB 389 plakalı otomobilin sürücüsü, yayaya çarparak metrelerce sürükledi. Metrelerce sürüklenen S.P. isimli yaya ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. - TEKİRDAĞ