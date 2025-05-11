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Otoyolda Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Otoyolda Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil tıra arkadan çarparak sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Otoyolun Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 42 BBL 641 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 05 FA 531 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü olay yerinde ayakta tedavi edildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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