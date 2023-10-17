Otoyolda ticari taksinin bagajında ilginç motosiklet taşımacılığı kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de bir ticari taksinin bagajında taşıdığı motosiklet görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 20.00 sıralarında İstanbul Ataşehir İlçesi Anadolu Otoyolu, Kozyatağı bağlantı yolunda yaşandı. İddiaya göre bir ticari taksi taşımak istediği bir motosiklet aracına sığmayınca motosikletin ön tarafını aracın bagacına, arka kısmını da yola bırakıp çekerek götürdü. Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yük taşıma yöntemi bir aracında telefon kamerasına anbean yansıdı.