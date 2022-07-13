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Otoyolda otomobil yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otoyolda otomobil yangını

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında seyir halindeki otomobil alev aldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında seyir halindeki otomobil alev aldı.

Alınan bilgilere göre, içerisinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu S.Ü. (34) idaresindeki 34 AAV 312 plakalı otomobil, İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken Orhangazi Tüneli yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Motordaki yangını fark eden sürücü S.Ü., aracı emniyet şeridine çektikten sonra ailesi ile birlikte araçtan indi. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, araca ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürür, otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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