Otoyolda Otobüs Yangını: Öğrenciler Son Anda Tahliye Edildi

Güncelleme:
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda geziye giden öğrenci otobüsünde çıkan yangında, sürücü öğrencileri son anda tahliye etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana gelen otobüs yangınında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden İstanbul'a geziye giden öğrencileri taşıyan otobüs motor bölümünden alev aldı. Sürücünün emniyet şeridine çekip öğrencileri tahliye ettiği olayda otobüs alev topuna döndü. Otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay sabah 08.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çanakkale'nin Lapseki İlçesindeki Plevne Ortaokulundan İstanbul'a gezi için yola çıkan içinde 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberin bulunduğu tur otobüsü Orhangazi Tüneli yakınlarında motor bölümünden yanmaya başladı.

Son anda tahliye edildi.

Ahmet Kantarcı (66) idaresindeki 17 HT 555 plakalı otobüsün sürücüsü yangını fark edince aracı emniyet şeridine çekti. Öğrenci ve öğretmenler hızla tahliye edilerek güvenli bir alana toplandığı esnada otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Öğrenciler başka otobüsle yoluna devam etti

Yanan otobüsteki öğrenci ve öğretmenler olay yerine çağrılan bir başka otobüs ile yollarına devam ederken, yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemleri alındı. Yanan otobüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

