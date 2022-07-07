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Otoyolda kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otoyolda kaza: 1 ölü

İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.G sevk ve idaresindeki özel araç İstanbul'dan İzmir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada 74 yaşındaki Neriman Tunca hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan B.G., F.M.G ve K.G yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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