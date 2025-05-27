Otoyolda Feci Kaza: Kamyon Kupasında Sıkışan Sürücü Hayatını Kaybetti

Otoyolda Feci Kaza: Kamyon Kupasında Sıkışan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası kağıt gibi ezilirken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otoyolda feci kaza: Kağıt gibi ezilen kamyonun kupasında sıkışarak hayatını kaybetti

KOCAELİ - Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan kamyonun kağıt gibi ezilen kupa kısmında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Kartepe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Güner Seisoğlu idaresindeki 81 FH 919 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tıra çarptı. Sürücü Seisoğlu, çarpışmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen kamyonun kupasının içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sürücü Seisoğlu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güner Seisoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa
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